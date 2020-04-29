صور.. دمنهور تواجه كورونا بفض الأسواق العشوائية

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حملة موسعة لفض الأسواق العشوائية، فى إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الحملة التي اشترك بها ضباط قسم الإشغالات بالوحدة المحلية، أسواق وسط مدينة دمنهور، والشوارع الرئيسية والميادين العامة، وأسفرت عن إزالة العشرات من عربات الباعة الجائلين، وتحجيم الآخرين داخل الأسواق للحد من الزحام.

من جانبه، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار مثل هذه الحملات، للحد من الزحام والعشوائية داخل الأسواق، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.