وفاة عامل بهيئة النقل في الإسكندرية بكورونا داخل مستشفى العزل بالعجمي

توفي عامل بهيئة النقل العام في الإسكندرية، يبلغ من العمر 45 عاما، اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أثاء خضوعه للعلاج داخل مستشفى العجمي العام للعزل.

قال المهندس على صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام في الإسكندرية، إن المتوفي كان يعمل بقطاع الأمن الصناعي بشركة النقل العام بالإسكندرية.

وأضاف "صقر"، لـ "الوطن" أن المتوفي أصيب خارج العمل حيث أنه كان فى إجازة عن العمل، لمدة أسبوع قبل إصابته، وتم إجراء تحاليل في الحميات أثبيت إيجابية الإصابة بالفيروس ومن ثم نقله إلى مستشفي العزل، وكانت حالته متدهورة، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.