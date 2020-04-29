عريقات: المخطط الإسرائيلي للضم مرفوض بجميع أشكاله ولن نقبل به

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الرفض القاطع لمخطط الضم الإسرائيلي بجميع أشكاله.

وأطلع عريقات، وزير خارجية الجبل الأسود "مونتينجرو" سردجان دارمانوفيتش، خلال محادثة هاتفية، اليوم، وفقاً لوكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا" على آخر المستجدات حول مخططات حكومة الاحتلال لإعلان الضم وتوسيع الاستيطان، والأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وناقش الطرفان، استمرار دعم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأهمية التعاون الدولي حول سبل محاربة جائحة كورونا ومحاصرة انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

خارجية فلسطين تدين تهديد الاحتلال لمسحراتي حي وادي الجوز بالاعتقال

وفي سياق آخر، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تهديدات الاحتلال الإسرائيلي، لمسحراتي حي وادي الجوز عرين زعانين بالاعتقال ودفع غرامة مالية، ومنعه من العمل في الحي والبلدة القديمة من القدس المحتلة.

وعدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، تلك التهديدات امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على المدينة المقدسة ومواطنيها وهويتها الحضارية، ومحاولة لضرب الوجود الفلسطيني فيها، وأسرلة الحياة في القدس، وتهويدها وتغيير معالمها ودفع مواطنيها لتركها.

الخارجية الفلسطينية: جميع إجراءات الاحتلال وتدابيره الاستعمارية التوسعية باطلة

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الامريكية لها بات يشكل ضوءا اخضر لسلطات الاحتلال للتمادي في عمليات تعميق الاستيطان والتهويد للقدس المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الاستفزازية المتواصلة ضد دور العبادة.

وشددت الوزارة الفلسطينية، على أن جميع إجراءات الاحتلال وتدابيره الاستعمارية التوسعية باطلة وغير قانونية وغير شرعية.