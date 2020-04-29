وزير العدل يقرر استمرار تأجيل نظر كافة الدعاوى بالمحاكم الابتدائية

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، إعمالاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، استمرار تأجيل نظر كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية.

ويستثنى من ذلك نظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة مؤقتة للزوجة والصغير وتنفيذ ها، والدعاوى المتعلقة بالولاية على المال، وتنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بتسليم الصغير، وتنفيذ قرارات النيابة العامة والأحكام الصادرة بشأن تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة.

كما قرر وزير العدل التنسيق مع محكمة استئناف القاهرة بشأن نظر الطعون بالنقض في قضايا الجنح، واستمرار العمل بمقرات التوثيق لمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية مع إضافة بعض الخدمات التى يتم تقديمها للجمهور على النحو التالي:

- عقود بيع السيارات

- التوكيلات الخاصة بكافة أنواعها، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3-5-2020.