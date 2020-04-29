500 مصاب بكورونا في إدارة أمن النقل الأمريكية

أعلنت إدارة أمن النقل الأمريكية، اليوم، إصابة 500 من موظفيها الذين يعملون في المطارات الأمريكية بعدوى وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشارت الإدارة، في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إلى أنه من بين المصابين بالوباء تعافى 208 أشخاص بالكامل وتوفى 4 أشخاص، لافتة إلى أن الأرقام لا تمثل موظفي إدارة أمن النقل الذين يتفاعلون بشكل محدود مع الجمهور.

وأوضحت الإدارة، أن معظم الحالات الإيجابية من موظفيها جاءت من عاملين بمطارات في مدينة نيويورك.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن إدارة أمن النقل الأمريكية أجرت بعض التعديلات على مناطق التفتيش في المطارات للتكيف مع أزمة كورونا المستجد، بينها التنظيف والتطهير المنتظم لتلك المنشآت، إضافة إلى توزيع أقنعة وجه متطورة من طراز N95 وأقنعة للعين لحماية الموظفين.