هاني مهنى: مسلسل "ليالينا 80" سيكون له أجزاء أخرى عن فترات مختلفة

تميزت موسيقى "مسلسل ليالي 80" بخلق حالة من "النوستالجيا" لدى الجمهور والتي تناسب الحالة العامة لأحداث المسلسل التي تدور في حقبة الثمانينيات، وقد استعان الموسيقار هاني مهنى بصوت المطربة وردة الجزائرية بأغنية "ليالينا" الشهيرة، والتي قدمتها بنهاية فترة السبعينيات وموسيقى بليغ حمدي لتكون مقدمة موسيقى تيتر المسلسل.

وأكد الموسيقار هاني مهنى بأن مشاركته بتأليف الموسيقى التصويرية الخاصة بالمسلسل جاءت بعد قراءة سيناريو العمل، وإعجابه به لأنه يتناول حقبة زمنية هامة في تاريخ مصر، وهي الثمانينات موضحا بأنه شاهد على تلك المرحلة وقد عايشها.

وأوضح "مهنى" لـ"الوطن" بأنه وجد بأن المسلسل يتحدث عن حالة اجتماعية ووطنية هامة في تاريخ مصر مما شجعه على الموافقة حينما طلبت منه شركة "سينرجي" وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل، وأكد على أن المسلسل سيقدم منه أجزاء أخرى متتابعة تتحدث عن مراحل أخرى مثل التسعينيات والألفية الجديدة، تستكمل ما بدأ في الجزء الأول "ليالي 80".

وأضاف الموسيقار هاني مهني بأنه شعر بأهمية أن يكون إسم الموسيقار بليغ حمدي على تيتر المسلسل، ويستعين بموسيقى أحد أغنياته الشهيرة وهي أغنية "ليالينا"، ولأن بليغ حمدي يعتبر من أهم الموسيقيين الذين طوروا الموسيقى في مصر وكان له دور بارز في أواخر السبعينيات وبداية الثمانيات بموسيقاه وأغنياته الخالدة التي ميزت تلك الفترة، استعان بموسيقى الأغنية في رؤية جديدة قام بها بتوزيع جديد للفنان يحيى الموجي.

وتابع مهنى أنه استعان بصوت الفنانة وردة الجزائرية أولا لأنها تعتبر رمز لتلك الفترة والمرحلة التاريخية، كما أن الأغنية تحمل نفس اسم المسلسل، وأكد مهنى بأنه سعيد جدا، حيث أن موسيقى المسلسل استطاعت أن تدخل المشاهد في الجو العام الذي تدور به أحداث العمل الدرامي، والتي تدور في حقبة ثمانينات القرن الماضي بما تحمله من قضايا اجتماعية أثرت في المجتمع المصري بشكل عام.

يذكر أن مسلسل ليالينا 80 يعرض حصريا على قناة CBC الساعة 8 مساء، ويعاد 1 صباحا، من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وصابرين، وخالد الصاوي، ومحمد الشقنقيري، ونهى عابدين، وميدو عادل، ومحمد علي رزق، وهاجر الشرنوبي، ونورهان، ومحمد رشاد، ومنة عرفة.