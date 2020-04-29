انطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية "أون لاين" بالمنيا

بدأ فرع قصر ثقافة المنيا، فى بث لياليه الثقافية والفنية احتفالًا بشهر رمضان المبارك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أون لاين"، فى إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت .. الثقافة بين ايديك".

وينظم قصر ثقافة المنيا يوم 7 رمضان محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني"، وعرض فنون شعبية لقصر ثقافة المنيا "أرشيفي"، بجانب عرض أفلام كارتون "أرشيفي".

ويقيم بيت ثقافة سمالوط ورشة عمل زينة رمضان، وورشة ببيت ثقافة العدوة بعنوان "نموذج لفانوس رمضان"، بينما يقدم بيت ثقافة ديرمواس ورشة عن كيفية تدوير خامات البيئة.

ويقدم قصر ثقافة أبو قرقاص فقرة للإنشاد الديني، بينما يقدم بيت ثقافة بني مزار عرضًا فنيًا من عروض برنامج المواطنة وقبول الآخر.

وفي يوم 8 رمضان ينظم قصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان "دور الثقافة في التنمية الشاملة" تصوير حديث، وعرض موسيقى عربية المنيا، وعرض كورال أطفال المنيا لقصر ثقافة المنيا، كما يقيم بيت ثقافة سمالوط محاضرة ثقافية بعنوان "مهارات القيادة الفعالة" تصوير حديث ، كما يقدم بيت ثقافة ديرمواس فقرة إنشاد ديني.

وينظم قصر ثقافة أبو قرقاص ورشة فنية فانوس رمضان بالخرز، وورشة "رسم وتلوين" بقصر ثقافة ملوي.

وفي يوم 9 رمضان يقيم قصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان " أبطال صنعوا النصر" تصوير حديث، بجانب عرض أفلام كارتون، إضافة إلى أمسية شعرية بالقصر، بينما ينظم بيت ثقافة ديرمواس فقرة للإنشاد الديني.

يقدم قصر ثقافة المنيا في 10 رمضان عرض كورال أطفال المنيا، بجانب محاضرة بعنوان "يعني إيه كلمة وطن"، و عرض أفلام كارتون، بينما ينظم بيت ثقافة سمالوط فقرة إنشاد ديني.

وفي 11 رمضان، يقدم قصر ثقافة المنيا عرضًا لأفلام الكارتون، بجانب عرض لفرقة فنون شعبية المنيا، إضافة إلى محاضرةبعنوان "أهمية دور الشرطة في الأمن والأمان".

وينظم بيت ثقافة سمالوط ورشة فنون تشكيلية لعمل فانوس رمضان بالفوم والشمع، بينما يناقش بيت ثقافة العدوة فى محاضرة تثقيفية بعنوان "أثر الصوم على صحة الإنسان"، ويقدم قصر ثقافة أبو قرقاص فقرات إنشاد ديني، وينظم قصر ثقافة ملوي ورشة فنية لعمل فانوس رمضان بالفوم والشمع.

كما يقدم بيت ثقافة بنى مزار غنوة مصرية بلغة الإشارة للصم والبكم، إضافة إلى عرض فني من عروض برنامج المواطنة وقبول الآخر للفرع.

وفي يوم 12 رمضان يقدم قصر ثقافة المنيا عرضًا لفرقة الموسيقى العربية، بجانب محاضرة بعنوان "الفنون والبناء الوجداني للإنسان"، إضافة إلى عرض أفلام كارتون، ولقاء مع شاعر بيت ثقافة دير مواس "أون لاين" ، بينما يقدم قصر ثقافة أبو قرقاص ورشة فنية عن "أجواء رمضان".