طلاب دمياط يبدعون في "تحويل المحنة إلى منحة" ويخترعون أجهزة تعقيم

استقبل عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، بمكتبه، اليوم الأربعاء، الطلاب المخترعين من أعضاء مركز الإبداع بمدينة دمياط الجديدة، والذين حصلوا على مراكز متقدمة في مسابقة "تحويل المحنة إلى منحة" التي أطلقتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية.

حضر اللقاء المهندس عصام عمر رئيس مجلس أمناء المحافظة، والمستشار طه الطحان رئيس مجلس أمناء إدارة دمياط الجديدة، وأحمد البلشي أمين لجنة الموهوبين بمجلس الأمناء، وبحضور عبدالرازق الزيني وكيل المديرية، وأماني طراف مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي.

وتهدف المسابقة التي أقيمت تحت رعاية وكيل الوزارة ومجلس أمناء المحافظة، بإشراف وكيل المديرية، تحويل المحنة التي تمر بها البلاد بل والعالم أجمع إلى منحة لتشجيع أبنائنا الطلاب على الابتكار والتميز كل في مجال موهبته.

واستمع "عثمان" لشرح الطلاب لابتكاراتهم التي أثبتوا من خلالها أن التعليم المصري ينتقل من النمط التقليدي إلى النمط الحديث القائم على البحث والإبداع والابتكار.

وقام الطالب عمر وليد البحيري، بمدرسة أبو بكر الصديق، باستعراض وشرح ابتكاره لثلاثة أجهزة خاصة بتعقيم مقبض الباب وأيضا تعقيم المشاية والحذاء عند اقتراب أي شخص من الباب، بالإضافة إلى ابتكار جهاز ريبوت تستخدمه المستشفيات لنقل مستلزمات مرضى الكورونا أو للمرضى عموما.

كما استمع عثمان لشرح الطلاب محمد أحمد ماضي ومحمد وليد رشاد بمدرسة الكفراوى، والطالب مازن وليد رشاد، بمدرسة رياض الصالحين بإدارة دمياط الجديدة، لابتكاراتهم الخاصة بجهاز التعقيم من كورونا وقياس درجة الحرارة لمعرفة إصابة المريض من عدمها.

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته البالغة بأبنائه الطلاب، مؤكدا أن هذه الابتكارات تعد وسيلة لتنمية الإبداع والابتكار لدى الطلاب، مشيرا ً إلى أن مثل تلك الابتكارات تعمل على تحسين حضور الطلاب وتعزيز قدراتهم في التعلم الحديث والمتطور.

وكرم وكيل الوزارة الطلاب المبتكرين بدروع التميز والإبداع، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم ، لإرسال رسالة أن البلاد تتقدم بسلاح العلم، وأن النبوغ العلمي والتفوق الدراسي شئ مهم ولا بد من الحفاظ عليه، مؤكدا أنه لا يألو جهدا في دعم ورعاية الإبداع والابتكار لدى الطلاب خلال مراحل التعليم المختلفة، وتحفيزهم للارتقاء بأفكارهم باستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي.

وقدم عادل عثمان الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس آباء وأمناء المحافظة على دعمهم المستمر والهادف لإثراء العملية التعليمية بالمحافظة، ولأولياء أمور الطلاب لحثهم أبنائهم على التميز والإبداع