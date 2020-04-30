حالة طقس اليوم الخميس 30-4-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وتتكون شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفي الوجه البحري يسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن السواحل الشمالية الغربية يسودها طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وتتكون شبورة مائية صباحا والرياح تكون معتدلة.

وعن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يكون الطقس لطيف نهارا بارد ليلا، وتتكون شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد، يكون الطقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، ويسود في جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح تكون معتدلة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

تتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود نهارا طقس مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا، فيما يسود ليلا طقس معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية وأجزاء من منطقة القصيم كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.