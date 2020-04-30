حظك اليوم الخميس 30-4-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحوت برقته وحنانه وقلبه الذي يحمل في داخله ملامح الطفولة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران في منزلي الصحة وتنصحك الأفلاك أن تهتم اليوم بصحتك، ولا تشتت جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وقد تسيطر عليك مشاعر سلبية، فلا تتذمر إذا واجهت بعض الخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.