حمادة هلال في "اغلب السقا" يفوز بـ3 تحديات ويخسر الباقي.. ورزان مغربي: حسدتك

فاز الفنان أحمد السقا على ضيفه الفنان حمادة هلال خلال تحدي برنامج "اغلب السقا"، والذي تقدمه الفنانة رزان مغربي عبر فضائية "mbc مصر".

ونفذ الفنان أحمد السقا مقلبا سريعا في حمادة هلال وكان بطله أغنية "سبونج بوب"، ليخرج السقا مرتديا رداء "سبونج بوب".

في البداية فاز السقا بتحدي قذف كرة السلة بالقدم وهم على "مرجيحة" ونجح في وضع كرة بينما لم ينجح "هلال" في عبور أي كرة بداخل السلة.

كما فاز السقا بتحدي النفس الطويل، حيث وضعوا رؤوسهم في صناديق زجاجية فيها ماء والفائز هو آخر من يرفع رأسه وفاز بهذا التحدي الفنان أحمد السقا.

بينما أبهر "هلال" مشاهدي الحلقة بسرعته المذهلة في إحدى ألعاب منافسة تحريك "ونش لعبة" وكرة قدم ودب صغير، ليفوز "هلال" على "السقا" في ذلك التحدي.

كما فاجأ "هلال" السقا خلال لعبة بلعبه الرماية، لتعتذر "مغربي" للسقا عن حسدها له: "حسدتك أنا آسفة".