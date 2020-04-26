الحلقة الثانية بـ"سكر زيادة".. أحمد السقا يحاول تطفيش "عصمت" من الفيلا

تبدأ أحداث الحلقة الثانية، من مسلسل سكر زيادة، المذاع على قناة "MBC" مصر، بظهور النجم أحمد السقا، الذي جاء الفيلا بالاتفاق مع كريمة، "نبيلة عبيد"، لتطفيش عصمت "نادية الجندي"، وجميلة "هالة فاخر".

وأخبرهم السقا، بأنه صاحب الفيلا، وأنه اشتراها من سيدة ودفع ثمنها، لتحدث بعدها مشاجرة بينه وبين عصمت، تحاول الاعتداء عليه بالضرب، حتى يلقنها درسًا قاسيًا في مشهد كوميدي.

ثم يتفاجأ الجميع، بحضور ويزو، التي تدعي بأن القصر قصرها، وبعدها ظهر النجم محسن منصور كضيف شرف في الحلقة، وأخبرهم بأنه صاحب الفيلا، وتبدأ المشاجرات بينه وبين الفنانة ويزو وهالة فاخر، وسط مشاهد كوميدية.

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة، في اطار كوميدي حول 4 سيدات تم النصب عليهن، وإعطائهن حق العيش في فيلا واحدة، يأتي الكثير من الطامعين في محاولة العيش في نفس الفيلا.

المسلسل بطولة الفنانة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.