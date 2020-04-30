"بـ100 وش" الحلقة 6.. عصابة عمر وسكر تجتمع وتضم أعضاء جددا

الحلقة السادسة من مسلسل بـ100 وش شهدت الاجتماع الأول لعصابة "عمر وسكر" للتخطيط للسرقة في منزل "ماجي"، وخلال الاجتماع تم الاتفاق على استخراج بطاقة شخصية لـ"عمر" على أنه نجل لـ"عم غزال" ثم استخراج شهادة وفاة له ليستطيع عمر وراثته بعد ذلك.

كما اتفقت العصابة على ضم عضو جديد للعصابة ليقوم بدور المحامي، واقترحت "رضوى" صديقة "سكر" وعضو العصابة ضم خالها سباعي الذي يعمل كومبارس للقيام بالمهمة.

وظهر سباعي خليفة عبدالهادي خال رضوى ليروي قصته، حيث كان يحلم وزميلته سماح بالتمثيل، ثم تزوجا، إلا أن سماح نجحت وأصبحت تعمل وفشل سباعي في الاختبارات ليصبح بلا عمل إلا كريجيسيير صغير، لا يكفي دخله لمصاريف "سماح"، ليبدأ في السرقة من "لوكيشنز" التصوير، وبعد أن تم ضبطه وضعته شركات الإنتاج "بلاك ليست"، وهجرته سماح وأخذت ابنتهما معها، ليغرق سباعي في الشرب لينسى همومه.

خلال الاجتماع الثاني لعصابة عمر وسكر انضم سباعي لهم ونجح في أداء دور المحامي أمامهم ليقتنعوا بأدائه وتتولى "ماجي" مهمة تغيير شكله ليصبح لائقا للدور، ثم اتفقوا على استخراج بطاقة لابن "عم غزال" من محافظة المنوفية التي ينتمي لهم، وهي الرحلة التي تعرفوا فيها على موظف يدعى "سامح".

سامح عبدالشكور، موظف مرتشٍ بالسجل المدني و"عرضحالجي"، يجمع أموال الرشاوى ويكتبها باسم زوجته التي ترفض رد الأموال له، ليبدأ في جمع الأموال بعيدا عنها ليفتتح المشروع الذي يحلم به، واستغل الفرصة وطلب منهم مبلغ مليون جنيه ليساعدهم في استخراج بطاقة لـ"عمر" يمكنه عن طريقها وراثة "عم غزال".

مسلسل "بـ100 وش"، من بطولة آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم، ومصطفى درويش، وعلا رشدي، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى ومن تأليف أحمد وائل، ويعرض على قناة "الحياة" الساعة 7:30 مساء، بالإضافة إلى قناتي "دبي" و"الحياة دراما".