الحكومة: اتفاق "صندوق النقد" لن يمس الأسعار.. وخطة للتعايش مع "كورونا"

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التداعيات السلبية لفيروس كورونا لم تؤثر فقط على الاقتصاد الوطنى فقط، بل والعالمى، ما جعل الحكومة تفكر فى خطوة استباقية لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التداعيات، لافتاً إلى تقدم الحكومة والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقاً لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA».

وشدد «مدبولى» خلال اجتماع الحكومة، اليوم، عبر الـ«فيديوكونفرانس»، أن «هذا البرنامج لن تكون له أى تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، سواء من حيث ارتفاع أسعار السلع، أو الخدمات وغيرها، لكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية فقط».

وكشفت وزارة الصحة ملامح خطة التعايش فى ضوء عدم اليقين حول المدى الزمنى لاستمرار أزمة كورونا، وخلال اجتماع مجلس الوزراء قالت الوزيرة، د. هالة زايد، إن الخطة تقوم على إعادة تقييم الوضع الوبائى كل 14 يوماً، وأوضحت أن المرحلة الأولى من خطة التعايش تتضمن إرشادات عامة على الأفراد والمنشآت الالتزام بها، بجانب معايير إلزامية يجب توافرها فى القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات، والمولات والأسواق، وقطاع البناء والمصانع، ووسائل المواصلات.

تعزيز خدمات الدفع الإلكترونى.. واستمرار غلق أماكن نقل العدوى

وتقتضى خطة التعايش، بحسب الوزيرة، استمرار غلق الأماكن التى تسبب خطراً شديداً لنقل العدوى، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالإلكترونية كلما أمكن، مع محاولة توفير الحجز المسبق إلكترونياً للحفاظ على التباعد المكانى وتجنب التكدس، وتشجيع الدفع الإلكترونى ونشر هذا السلوك بين المواطنين، وتشجيع الشراء إلكترونياً و«الديليفرى» مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.

وأوضحت الوزيرة أن إجراءات خطة التعايش ستتضمن التوعية بالقواعد العامة التى سيكون على المواطنين الالتزام بها، ومنها قواعد تتعلق بالالتزام بمتطلبات السلامة العامة، وقواعد للتعامل مع الجهات الحكومية والتعامل مع عامل توصيل الطلبات للمنزل، بجانب قواعد عامة وإجراءات ملزمة حال إعادة فتح المنشآت، وفى مقدمتها الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين، وتوفير غرفة عزل لاستقبال أى عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل مع خفض قوة العمل، وتوافر مستلزمات النظافة والتطهير، والتهوية الطبيعية للمكان، وتقليل استخدام التكييفات.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، توسيع الاشتباه لحالات الإصابة بالفيروس، وشملت 3 حالات: الأولى، أى شخص يعانى من (كحة وضيق تنفس) أو ارتفاع درجة الحرارة ۳۸ إذا كان له تاريخ سفر أو إقامة بدولة ينتشر بها الوباء، أو مخالطاً لحالة مؤكدة للفيروس، أو مخالطاً لشخص مصاب أو كان أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية، أما الحالة الثانية فهى لمريض محتجز بأمراض تنفسية حادة ويعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة، والثالثة لأى شخص يعانى الحمى أو الأعراض التنفسية الحادة.