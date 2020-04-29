3 وزيرات يبحثن مع «الأمم المتحدة» مواجهة آثار الوباء

كثفت الحكومة اجتماعاتها مع الجهات الدولية لبحث التعاون فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا، حيث اجتمع وزراء التخطيط، والبيئة، والتضامن، اليوم، بحضور مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، لمناقشة الرؤية الوطنية الموحدة فى مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.

وبحث الاجتماع جهود تحقيق أهداف الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، الذى يهدف إلى دعم الحكومة المصرية فى خطتها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية فى مصر.

"السعيد": دعم شركاء مصر مهم

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة الاستجابة الحكومية التى تم اعتمادها فى مصر سواء لتقليل الخسائر أو للتخفيف من التأثير السلبى لكوفيد -19 قوية للغاية، لافتة إلى أن الدعم الكامل من شركاء مصر الإنمائيين خلال هذه المرحلة مهم للغاية للتخفيف من مخاطر الأزمة.

"المشاط": نعمل على محاصرة الأزمة

وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن الوزارة تعمل مع وكالات الأمم المتحدة على التعاون للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا.

وعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن، أولويات الوزارة للتخفيف من تداعيات كورونا، سواء فى مجال الرعاية الاجتماعية أو المبادرات التنموية، التى تمثلت فى مد شبكات الأمان الاجتماعى لتشمل أعداداً إضافية من الأسر الأكثر فقراً والفئات الأولى بالرعاية والأكثر عُرضة للتأثر بالأزمة.

من جانبه، أشاد ريتشارد ديكتس، الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بشكل استباقى للتصدى للأزمة.

فى سياق مواز، قالت وزارة التنمية المحلية، إنه سيتم توقيع بروتوكول بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمى، للتعاون فى تنفيذ حزمة من التدخلات لتقديم المساعدات للفئات المتضررة من «كورونا» فى القرى الأكثر احتياجاً.