استرداد 220 فدانا في المنيا وإزالة 17 حالة تعدٍّ بجنوب الأقصر

استمرت حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة اليوم فى حماية أجهزة وزارة الداخلية، ففى المنيا، أسفرت الحملات التى شنتها الأجهزة التنفيذية على مدار الـ24 ساعة الماضية، عن إزالة 69 حالة تعدٍّ بالبناء، منها 12 حالة بناء مخالف بدون ترخيص على مساحة 1050 متراً مربعاً، و30 حالة بناء على الأراضى الزراعية، على مساحة 3028 متراً، و24 حالة بناء على أراضى الدولة بمساحة 392 متراً، و3 حالات تعدٍّ بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 220 فداناً.

وفى الأقصر، أسفرت حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، تم تنفيذها بالتنسيق ومعاونة الأجهزة الأمنية، فى قرية «أصفون»، بدائرة مركز إسنا، عن إزالة 17 مخالفة على مساحة 12 قيراطاً من الأراضى الزراعية. وقدمت مديريات الأمن المعاونة للأجهزة التنفيذية فى حملات إزالة التعديات المختلفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، منها حملة بمحافظة سوهاج، أسفرت عن تنفيذ 49 قرار إزالة، كما ساعدت مديرية أمن البحيرة فى تأمين حملة لإزالة 21 حالة تعديات مختلفة، بالإضافة إلى حملات متزامنة فى محافظتى المنوفية وقنا.

محافظ بنى سويف "يوبخ" مسئول الإشغالات: "شغلتك إيه بالضبط والشارع كله مخالفات؟"

وفى بنى سويف، أبدى المحافظ الدكتور محمد هانى جمال الدين استياءه من تزايد الإشغالات فى عدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة، الأمر الذى اعتبر أنه يشكل جريمة عدوان على الملكية العامة، وخلال جولة بمدينتى بنى سويف وناصر ليلة أمس، وجّه محافظ بنى سويف اللوم إلى مسئول الإشغالات، قائلاً: «عاوز أعرف إنت بتشتغل إيه بالضبط لما يكون الشارع مليان إشغالات بالشكل ده؟»، كما توعد المحافظ بمحاسبة كل من يثبت تقصيره فى أداء عمله، وتابع بقوله: «لازم كلنا نكون قد المسئولية، مش هسمح بأى تقصير يعرّض صحة المواطنين للخطر».