كل يوم خدمة من البيت.. طريقة معرفة أرقام حسابات السجون

تستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، طريقة التوصل إلى أرقام الحسابات التابعة لعدد من السجون، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

وتتيح الخدمة إيداع مبالغ مالية في حسابات نزلاء السجون، من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جمهورية مصر العربية، في ظل جهود الدولة المبذولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، والبقاء في المنزل والتقليل من الاختلاط بين المواطنين، حتى ظهور مصل مضاد للفيروس.

طريقة معرفة أرقام حسابات السجون

يمكن التوصل إلى أرقام الحسابات التابعة للسجون المصرية وذلك من خلال:

ـ التوجه إلى مكاتب البريد الواقعة في النطاق الجغرافي.

ـ الاتصال على رقم خدمة عملاء البريد المصري 16789.

ـ كما يمكن طلب رقم الحساب من خلال السجن نفسه.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها عدد من أجهزة الدولة لمواجهة الظروف الراهنة للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع الازدحام والتكدسات، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.