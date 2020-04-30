متأثرا بالشهيد.. طفل يدعو ربه: نفسي أكون زي المنسي.. واستشهد عشان حبيبتي مصر

علق الطفل إسلام محمد أسامة، على الخطاب الذي كتب فيه إنه يتمنى أن يصبح مثل الشهيد الراحل العقيد أحمد منسي، والذي عرضته الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "كل يوم" المذاع مؤقتًا خلال شهر رمضان عبر فضائية "إكسترا نيوز".

وقال الطفل إسلام إنه يبلغ من العمر 10 سنوات، مبديًا إعجابه الشديد بمسلسل "الاختيار"، وإعجابه الشديد بشخصية الشهيد البطل أحمد منىسى، ويتمنى أن يكون مثله، ويدافع عن مصر ويستشهد لأجلها.

وواصل: "نفسى لما أكبر أبقى زي منسي، وكل الظباط اللي زيه وكتبت جواب لربنا إني أكون زي البطل منسي، واستشهد عشان مصر حبيبتي" مضيفًا: "نفسي أشوف أولاد البطل الشهيد أحمد المنسي وألعب معهم ويكونوا صحابي".

وتابع: "أنا بتفرج مع ماما وبابا وأحمد أخويا على مسلسل الاختيار، وبفضل أعيط على الشهداء، وبيبقى نفسي أروح أحارب معاهم بس مينفعش عشان أنا لسه صغير"، لافتًا إلى أنه يطلب من والدته أن تناديه بـ"أحمد منسي" بدلًا من إسلام.