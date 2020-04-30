حكومة اليمن ترحب ببيان مجلس الأمن.. وتدعو إلى تعجيل تنفيذ اتفاق الرياض

رحبت الحكومة اليمنية ببيان مجلس الأمن والذي أعرب عن القلق الشديد إزاء إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي "الإدارة الذاتية للجنوب"، مؤكدا التزام المجتمع الدولي القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ودعا إلى تعجيل تنفيذ اتفاق الرياض.

ورحبت وزارة الخارجية اليمنية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بمواقف المملكة العربية السعودية وبكافة البيانات الصادرة من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي أعربت بوضوح عن ضرورة عودة الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن إلى ما قبل الإعلان الأخير للمجلس الانتقالي وضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.

وشددت الوزارة اليمنية، على ضرورة انصياع المجلس الانتقالي والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ومقتضياته وفقا للمصفوفة المزمنة التابعة له والتوقف الفوري عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تعطيل وتقويض عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن لا سيما في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه جراء الكوارث الطبيعية وانتشار جائحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد اكتشاف حالات جديدة في المحافظة.

وأكدت الخارجية اليمنية، ضرورة تحكيم العقل في ظل الظرف الكارثي الذي ينتظر عدن في حال استمر المجلس الانتقالي في سلوكياته الخارجة عن القانون.