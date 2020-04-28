التحالف العربي: خروقات الحوثيين لوقف إطلاق النار في اليمن بلغت 151

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية "التحالف العربي"، أن خروق ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في اليمن بلغت 151 خرقًا خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف العربي، أن الخروق شملت أعمالًا عسكرية عدائية، واستخدام أسلحة خفيفة وثقيلة، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وتابع التحالف العربي، "نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع في حالات الدفاع عن النفس في الجبهات".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الجمعة الماضية، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مدت وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارًا من الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، وذلك بناءً على إعلانها السابق بتاريخ 8 أبريل الجاري بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية، واستمراراً لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 196" ومنعه من الانتشار مع حلول شهر رمضان الكريم.

وقال العقيد المالكي: "إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تجدد التأكيد على أن الفرصة لاتزال مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وستدعم بشكل كبير كافه هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيين"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".