تامر هجرس عن خلافة مع محمد رمضان: موهوب في الأغاني أكتر من التمثيل

روى الفنان تامر هجرس، تفاصيل خلافاته مع الفنان محمد رمضان وكريم السبكي في فيلم الديزل، مؤكدا أنه عندما عرض عليه الفيلم كان الجميع متحمسا له، "أنا حبيت اشتغل مع محمد رمضان لأنه موهوب وفي الأغاني كمان أكتر من التمثيل، ومفيش أغنية نزل بيها مبحبهاش، وشايف أنه يكمل في السكة دي لايقة عليه جدا".

وأضاف هجرس خلال حواره مع الإعلامية إيناس الدغيدي، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على فضائية القاهرة والناس، أنه لم يتخانق معهم، ولكن كان من المفترض أن يجرى عمل الشخصية في فيلم الديزل بطريقة معينة.

وتابع: "أنا عملت الفيلم ده ببلاش مخدتش فلوس، لأنهم مكنوش عاوزين يدفعوا فلوس كويسة، وأنا حبا لمحمد رمضان وحبه ليا قولت هعمله ببلاش".

وتابع، أنه ما زال على علاقة جيدة بالفنان محمد رمضان وكريم السبكي، مشيرا إلى أنهم في حالة طلبهم له مرة أخرى بنفس مواصفات شخصية الديزل لن يشترك معهم، معلقا على الأدوار الصغيرة التي يقبلها: "باخدها جدعنة وبستجدع مع الناس وهو ده معنى الحياة لأن الحياة هتردلي الجدعنة دي في وقت ما".