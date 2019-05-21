بدل الحدوتة 3 في الحلقة 15.. تامر هجرس ينفذ طلب لهفة وروجينا ترفضه

تبدأ الحلقة الخامسة عشر من مسلسل بدل الحدوتة 3، باستكمال خطة أصحاب لهفة "دنيا سمير غانم" ومظهر "أحمد رزق" وأصحاب المطاعم ضد زيد السكري "تامر هجرس"، التي يتمكنون فيها بحيلة باستخدام وجبة أنيسة "شيماء سيف" الخاصة "الأمورة" من أن يوقعوه بالفخ.

يحاول أصحاب المطاعم الاعتداء على زين، الذي يفطن من خلالها للخدعة، ولكنه للحصول على الوصفة يلبي طلب لهفة بأن يقدم لها دعابة عبر صفحته بالسوشيال ميديا.

عقب ذلك، تبرز شخصية جديدة أمام لهفة، وهي الطفلة لارا ووالدتها غادة "روجينا"، حيث تحتال عليهم لهفة بأنه أم لطفل كمبودي حتى تتقرب من جروب الأمهات الأعضاء به، وهو ما يوقعها في مشاكل عدة مع غادة، بينما تدعوهم لارا إلى عيد ميلادها، فيما تفدم لهفة أغنية عن أمنيات وطلبات الفتيات في الشباب.