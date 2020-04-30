تواضروس عن أفكار الإلحاد والشذوذ: "لها احترامها.. بس خروج عن الطبيعي"

تحدث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن رؤيته حول التغيرات التي تطرأ على العالم بعد الانتهاء من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قائلًا: "لعل العالم يتعظ من أزمة كورونا، لعل التسارع اللي موجود على كل حاجة تخف حدتها، وأقصد بهذا التسارع سُرعة الدول على أشياء معينة، ولعل العامل الإنساني يبان ويظهر".

وأضاف "تواضروس"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الإنسان له كرامة واحترام، ويجب العودة إلى كيان الأسرة والتربية الصحيحة، مستنكرًا: "تظهر في الأفق الأفكار الخاصة بالإلحاد والشذوذ، كل حاجة من دي لها احترامها ورؤيتها لكنها خروج عن الطبيعي وخروج عن الحياة الطبيعية والحياة التي أوجدها الله".

وأكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه يجب على دول العالم الارتقاء بقيمة الإنسان ودعم قيم خدمة الآخر والوفاء، وأن كل إنسان يهتم بالأمانة سواء في العمل أو الدراسة "فيه حاجات كتير هتتغير بعد كورونا، نظرة الاهتمام الشديد للبحث العلمي، لازم يأخذ القدر الكافي، عشان دولتنا دولة نامية وإمكانياتنا محدودة وربنا بيبارك فيها، بس البحث العلمي عاوز طاقة جيدة".