تواضروس: أتابع مستجدات أزمة كورونا على مدار الساعة عبر الإنترنت

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يُتابع كل ما يصدر من نشرات الأخبار حول وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما يُتابع الأمر على الإنترنت كل ساعة وليس فقط كل يوم، كون هذه الأخبار أصبحت معرفتها مهمة للغاية، وبالتالي أصبحت جزءا من حياتنا، وذلك خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "تواضروس"، أن الصلاة في الدير بأسبوع الآلام كانت محدودة جدًا وكانت تتم داخل مجتمع مغلق، مؤكدًا أن القراءة في الوقت الحالي تشغل حيزًا كبيرًا من وقته، ويعكف حاليا على قراءة "سفر الجامعة" لسليمان الحكيم، والذي كان قد كتبه قبل رحيله ويتحدث فيه عن الحياة، وذلك فضلًا عن كُتب أخرى تتحدث عن الحياة والحب والزمن والرؤية الإنسانية.

وأشار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أن الوقت الحالي فرصة طيبة له للتأمل والتفكير كون الأجواء داخل الدير هادئة للغاية، وبها خضرة ويرى السماء ولا توجد أي مشكلات، وليس هناك أي مقابلات ولا أحد يستطيع قطع حبل تفكيره، معتبر هذا الوقت بأنه مُساعد جدًا لأي إنسان لصفاء الذهن والتفكير في ما مضى وفي ما هو آت.