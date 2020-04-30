تامر هجرس: مش ندمان لما قولت إن مراتي "مزة" ولازم أفرجها للناس

قال الفنان تامر هجرس، إنه لم يندم على تصريحه الذي قال فيه "مراتي مزة ولازم أفرجها للناس"، مضيفًا "مش عارف الموضوع ده ضايق الناس في ايه، وإن كلمة مزة دي يمكن الشعب وقتها شايفها إهانة، لكن أنا بالنسبة لي مزة يعني جميلة".

وأضاف "هجرس"، خلال حواره مع الإعلامية إيناس الدغيدي، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن بعضًا من أصدقائه والكثير من المصريين حينما يتزوجون يبدأون بعد ذلك بـ"خنق مراته ومنعها من الخروج"، وأنه يفعل ذلك خوفًا عليها من الغيرة، وهو غير مدرك أنه "بيطفيها قدام عينيه، ويبدأ بعد كده يبص في حته تانية، ما يسبب الطلاق في النهاية".

وتابع، أنه يخرج ويسهر ويسافر مع زوجته، وأنها عقلانية، مشيرًا إلى "إذا كان لديها درجة من الغيرة مكناش كملنا مع بعض من زمان".