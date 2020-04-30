مستشفى النجيلة.. حكاية 90 يوم مواجهة كورونا وتضحيات الجيش الأبيض

منذ أن اتخذت وزارة الصحة قرارها بتخصيص المستشفى حجرا صحيا ليصبح أول مستشفى للعزل في مصر، تطوع بمستشفى النجيلة العديد من الأطباء، بالإضافة إلى بعض الأطباء الذين يعملون بها من قبل ليكونوا أول كتيبة للجيش الأبيض في مصر تضع نفسها في الصفوف الأولى للدفاع عن مصابى كورونا هذا الفيروس الشرس "كوفيد 19".

بطولات عديدة يسطرها أبطال مستشفى النجيلة منذ استقبالهم مرضى كورونا من مختلف دول العالم، من جنسيات مختلفة مندوب الصين وكندا وأمريكا وفرنسا بخلاف المصريين من مختلف محافظات مصر من الصعيد ووجه بحرى من الإسكندرية والقاهرة من الريف ومن الحضر، لأعداد تجاوزت 200 مصاب تعاملوا معها بكل شجاعة وحرفية حتى تماثلت للشفاء باستثناء بعض الحالات التى توفيت نتيجة معاناتها من أمراض أخرى مزمنة وكبر سنها وضعف مناعتها وأسباب أخرى عديدة.

قصص وحكايات تحتاج إلى كتيبات لتدوين محطات مهمة في سجلات مصر الطبية، ضرب أبطال أول مستشفى عزل فى مصر خلالها أروع الأمثال كانت بدايتها مع وفاة أول سيدة مسنة من الإسكندرية تبلغ من العمر 62 عاما، وتطوعت طبيبة وممرضتان لتجهيز الجثمان بالغسل والتكفين، وخاضت الطبيبة شيرين ومنة الله ووفاء أول تجربة لهن فى غسل ميت، وتكرر الأمر أكثر من مرة لحالات وفاة توالت بعد ذلك، لم يهتزوا من العدوى وكان كل تركيزهم فى قضاء الواجب المهنى وإرضاء ضميرهم فى عملهم وواجبهم تجاه الوطن.

قرابة 90 يوما منذ بداية العمل فى مستشفى النجيلة للعزل مع بداية شهر فبراير 2020 ويواصل الطاقم الطبى الليل بالنهار والسعر على راحة المرضى وخرجت الجالبة الفرنسية كاملة بعد شفاء جميع أعضائها وجنسيات أخرى عادت إلى أوطانها بعد أن تماثلت للشفاء.

قدم الجيش الأبيض بعزل النجيلة الغالى والنفيس من أجل مرضى كورونا، حتى أنهم ضحوا بأنفسهم وسقط منهم العديد من العاملين مصابين حتى توفى منهم اثنان، ولم يستسلموا وواصلوا العمل والعزل، حتى أنهم استغل بعضهم هذه المحنة، وقاموا بدور التوعية الطبية ومنهم نائب مدير المستشفى الدكتور محمد علام الذى أعلن عن إصابته، وبدأ فى نسر سلسلة من التوعية بشكل يومى يستفيد منها جميع المصريين لمواجهة كورونا ومنع انتشارها.

ولا يزال مستشفى النجيلة يعمل بكامل طاقتها يستقبل حالات وتعالج مرضاها وتعالج الحالات المخولة اليها فى مشهد مؤثر وفى ظل إدارة ناجحة للمستشفى يقودها الدكتور الشاب محمد على المتولى.

ويجرى المستشفى خطة تعقيم لجميع الأقسام التى تخلو من المرضى لمنع انتشار العدوى من خلال بروتوكول وزارة الصحة طبقا للمعايير الدولية التى تقرها منظمة الصحة العالمية، ولا تزال مستشفى النجيلة تعطى الكثير والكثير يوميا تعلم وتدرب وتمرض وتعالج وتوعى وتواجه جائحة كورونا بجميع أبطال جيشها الأبيض.