تامر هجرس يكشف عن مشاركته في كليب مع هيفاء: ما كانش ينفع أرفض

علق الفنان تامر هجرس، على سؤال الإعلامية إيناس الدغيدي، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على فضائية القاهرة والناس، عن موافقته بأن يكون موديل في كليب للفنانة هيفاء وهبي رغم أنه ممثل سينما وتليفزيون.

وقال هجرس، إن الكليب أولاً كان من إخراج المخرج محمد سامي ويثق من عمله كمخرج، وأنه كان دائما يريد عمل فيلم تاريخي والأفلام التاريخية حتى الآن لا يتم عملها بشكل كبير، فكان الكليب عن شخصية قيصر وكان تصويره في أرينا في سوريا.

وأكد أن هذا الكليب بالنسبة له كان جيدا لأنه يمثل فيه دور شخصية تاريخية "ومكنش ينفع أرفضه"، بالإضافة لمشاركته مع هيفاء وهبي وعند عمله معها عرفها بطريقة أكثر.