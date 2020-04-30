علي جمعة: وسائل التواصل الاجتماعي أداة لصلة الأرحام في زمن كورونا

قال فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنّ الناس مازالوا يظهرون ضيقا خاصة في رمضان، وذلك بسبب انقطاع التواصل الاجتماعي عن طريق اللقاء و"لمة العيلة"، موضحا أن صلة الرحم من الواجبات الشرعية خاصة بر الوالدين، لافتا إلى أنه عندما خلق الله سبحانه وتعالى الرحم اشتق من اسمه اسما فسماه الرحم من كلمة الرحمن الرحيم.

وأضاف خلال فيديو عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن من قطع صلة الأرحام فقد ارتكب ذنبا كبيرا، ولا نريد في المحنة التي نمر بها بسبب فيروس كورونا أن نوقع الضرر بأنفسنا ثانيا وآباءنا وأمهاتنا أولا، حيث قال رسول صلى الله عليه وسلم "من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا"، كما علمنا في دينه أن ارتكاب أخف الضررين واجب.

وأشار "جمعة" إلى أنه من رحمة الله أن يجعل للشيء بديلا، وبديل تلك الزيارات الجسدية أنه إذا غابت الأجساد ظهر تلك النعم التي أنعم الله علينا بها، وكثيرا ما كنا نستعملها في غير وضعها، وفي غير ما خلقت له، نستفيد منها الآن في الخير وهي وسائل الاتصال الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة.

وتابع: "نحن نتدرب على الشدائد والأزمات والعسرة، تدريبا ربانيا، وبعد هذا التدريب نخرج منها أقوى وأكثر صلابة وأكثر قربا لله سبحانه وتعالى، أمنعوا الزيارات ولكن لا تقطعوا الاتصال والسؤال والخدمة والمعيشة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا كل هذه الوسائل التي نستطيع بها أن نطبق نصائحه وما أراده من أخلاق أن نطبقه في واقعنا المعيش".