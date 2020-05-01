لأول مرة.. كورونا يلغي احتفال تعامد الشمس على مذبح مارجرجس بالشرقية

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن إلغاء الاحتفال السنوي بعيد "مارجرجس" وتعامد الشمس على مذبحه بدير وكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل الأثريين بكفر الدير بمنيا القمح بالشرقية، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وقرار غلق الكنائس لمنع التزاحم والتجمعات.

وكان من المقرر إقامة الاحتفال السنوي اليوم الجمعة، الموافق الأول من مايو.

وقالت الكنيسة في بيان لها: "يعز علينا نحن دير وكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل الأثريين بكفر الدير بمنيا القمح بالشرقية أن نعلن بأنه تقرر إلغاء الاحتفالية السنوية هذا العام بعيد مارجرجس وتعامد الشمس علي مذبحه في ذكرى عيد استشهاده، والتي كان مقررا لها اليوم الجمعة الموافق أول مايو، ونصلي أن يحفظ الله بلادنا من كل سوء وتزول عنها الغمة والكرب، وتتحسن الأوضاع ويلغى الحظر، وننتظركم بأن تشرفونا بالحضور في الاحتفالية التالية يوم الجمعة الموافق 19 يونيو وتعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل في تذكار عيده السنوى".

وتم اكتشاف تعامد الشمس على المذبح في 2014، وكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمينا القمح، ترجع إلى القرن الرابع الميلادي.

ويعد الغاء الاحتفال للمرة الأولى خلال الـ6 سنوات الماضية منذ بدء الاحتفال في 2014.