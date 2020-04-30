11 مايو.. صرف منحة المتخلفين من العمالة المؤقتة في شرق القاهرة

قال طارق حسين مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، إنّ هيئة البريد انتهت من صرف المرحلتين الأولى والثانية من المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، بنجاح كبير، ودون أي معوقات، موضحا أنّ الأسماء التي تخلفت عن الصرف في الموعد الذي وصل لهم في رسالة على الهاتف، سيتم الصرف لهم من 11 مايو ولمدة 4 أيام.

وأضاف حسين، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّه منذ صدور قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف المنحة، وضعت هيئة البريد خطة استراتيجية لعملية الصرف من خلال 2000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنّه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والتربية والتعليم، والاتصالات، جرى تجهيز 600 مدرسة، للاستفادة منها في عملية الصرف ومنع التكدسات والزحام من جانب المواطنين، فضلا عن تقسيم أيام الصرف على الشرائح العمرية المختلفة، وإخطار المستفيدين بموعد الصرف الخاص بها عن طريق رسائل على أرقام التليفونات المسجلة بوزارة القوى العاملة.

ولفت مدير عام بريد شرق القاهرة، إلى أنّ الهيئة اتخذت الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والمواطنين، وجرى تعقيم أماكن الصرف في الصباح الباكر، قبل وصول العاملين والمواطنين، كما يتم التطهير بنهاية اليوم، وتوفير الماسكات والقفازات للعاملين، ووضع علامات إرشادية على الأرض لضمان مسافة آمنة بين كل فرد وآخر، وتوفير أماكن مختلفة لانتظار المواطنين لحين انتهاء عملية الصرف.