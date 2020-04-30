"دون شروط أو مؤهل".. تفاصيل القبض على نصاب وظائف المدن الجديدة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على محتال انتحل صفة رجل أعمال للنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبلغ مالي منهم بزعم تعيينهم ببعض الشركات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مسجلة، بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة دون ترخيص، واتخاذها وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على وظائف بعد قيامه بالإعلان على شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية؛ لتعيينهم بالعديد من الشركات دون شرط أو مؤهلات وحصوله على مبالغ مالية تراوحت ما بين 1000 - 2000 جنيه للفرد الواحد، بزعم أنها رسوم إدارية للتعيين وترشحيهم لشغل وظائف بمهن مختلفة بتلك الجهات "على خلاف الحقيقة".

وتمكن ضباط الإدارة من القبض عليه بمقر الشركة وعثر بحوزته على 21 خطاب ترشيح لوظائف وهمية للتعيين ببعض الشركات وإكلاشيه يقرأ بصمته باسم الشركة الوهمية المشار إليها و65 ملفا بداخل كل منها المستندات الخاصة بضحاياه و120 وثيقة تعارف بأسماء أشخاص مختلف وهاتف محمول.

وتبين أنه يحوي العديد من الرسائل المتبادلة بينه وبين بعض ضحاياه على برنامج "واتساب" تؤكد نشاطه الإجرامي، وتمكنت الضباط من الاستدلال على اثنين من ضحايا المتهم، وبسؤالهما أقر بالاحتيال عليهما والاستيلاء على 2000 جنيه، من كل منهما بزعم توفير فرصة عمل لهما بإحدى شركات البترول، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه.