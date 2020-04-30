أستاذ مناعة: الناس تستهر بكورونا.. وذروة الإصابات قد تكون في مايو

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، إن مصر شهدت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، خاصة مع مناسبات أعياد شم النسيم ورمضان، معلقا: "حصل نوع من الاستهتار في الشارع وحصل تجمعات"

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية إكسترا نيوز، أن البعض أصبح لا يهتم بالتباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن مردود الزحام والتكدس يظهر بعد أسبوع وهو ما نشهده حاليا، ناصحا المواطنين بالالتزام بالحظر وقواعد التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن نزول كبار السن للشوارع أكثر خطورة، وفكرة كارثية نظرا لضعف مناعتهم مما يؤدي لارتفاع نسبة الوفيات في هذه الفئة بشكل كبير، ناصحا المواطنين بالحفاظ على مناعتهم من خلال عدم الإفراط في التناول للبروتينات والسكريات والإكثار من تناول الخضراوات والمكسرات وأبرزها الفول السوداني والكاجو، والبرتقال والجوافة.

ونوه بأنه لو استمر الوضع بهذا الشكل من حيث عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية قد نصل لذروة الإصابات في شهر مايو، معقبا: "التجمعات أمر كارثي، والجميع معرض للإصابة بنفس الدرجة"، مشددا على الحفاظ على سلامة وقوة الجهاز المناعي خلال هذه الفترة من خلال تجنب تناول السكريات حتى لا تحدث سمنة مفرطة، والتي بدورها تؤثر على سلامة الجهاز المناعي، شرب كميات كبيرة من السوائل، وتناول غذاء صحي.