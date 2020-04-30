سقطوا بعد المعاش.. ضبط موظفين رفضوا تحرير محاضر بناء مخالف مقابل رشوة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض على ضبط 3 موظفين بالدقهلية، اثنان منهم بالمعاش، بتهمة استغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع بعض ملاك العقارات، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية دون ترخيص دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 موظفين بالوحدة المحلية بكفر سرنجا التابعة لمدينة ميت غمر بالدقهلية، اثنان منهم حاليا بالمعاش، باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ ِمع مالكي عقارات، حيث مكنوهما من بناء عقارات سكنية بدون ترخيص، ولم يتخذوا الإجراءات القانونية بشأن أعمال البناء المخالف.

ودلت التحريات أن المتهمين منحوا مالكي العقارات خطابات تتضمن الموافقة على توصيل المرافق لتلك العقارات مثبت بها أنها مقامه قبل عام 2008، على خلاف الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام المتمثل في قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وأكد تقرير اللجنة المشكلة من رئاسة مدينة ميت غمر صحة التحريات، وبسؤال رئيس اللجنة مدير التفتيش المالي والإداري، كما تمكن ضباط الإدارة من الحصول على المستندات المؤيدة للواقعتين.