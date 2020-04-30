البطاطس بـ3.. "غرفة الدقهلية" تعلن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، عن أسعار الخضر والفاكهة الاسترشادية اليوم وفقا لمجمع الخضروات والفاكهة.

وحددت القائمة أسعار الخضر كما يلي:" فوصوليا "5-6 جنيها" وبسلة "4.5-5.5 جنيه" ، وباذنجان" 2-5" ، وقلقاس" 6-6.5" وبصل "3-5"، وخيار"3-5.5" وفلفل"3.5-22"، وجزر"2.5 -3.5" و"طماطم "1.7-3.7" وبطاطس" 2.5- 3" وكوسة "2-5" وليمون "10-14".

أما أسعار الفاكهة، فسجل سعر الموز "7-8 جنيهات" والتفاح "12-23 جنيها"، والكيوي"16-25"، والجوافة" 10-13"، والبرتقال "6.5-8"، واليوسفي"7 – 8"، والفراولة "6-7"، والخوخ "8-15"، والأناناس "7-8"، والبطيخ "20- 40 جنيها".

وأوضحت الغرفة التجارية، في بيان لها، أنه يجري إضافة نسبة تقديرية على تلك الأسعار تحددها الجهات الرقابية لتاجر التجزئة، وإذا لم ليلتزم بها يمكن تقديم الشكوى للجهات الرقابية المتمثلة في المحافظة ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك.