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مستشفى العزل بإسنا يعلن خروج 12 حالة بعد تعافيهم تماما من كورونا

نتائجهم تحولت من إيجابية إلى سلبية

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
12:46 م | الخميس 30 أبريل 2020
التقاط صورة تذكارية مع المتعافين قبل خروجهم

التقاط صورة تذكارية مع المتعافين قبل خروجهم

أعلن مستشفى إسنا المخصص لعزل مصابي كورونا، جنوب الأقصر، خروج 12 مصابا بكورونا ومغادرتهم المستشفى عقب استقرار حالتهم الصحية، وتحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت المستشفى أن المتعافين أجري لهم تحاليل وفحوصات على مرتين متتاليتين بواسطة أجهزة الـpcr، وأُثبت تحول نتائجهم من إيجابية لسلبية على الرغم أن عددًا منهم كان يعاني من أمراض أخرى مزمنة.

وبهذا العدد يكون قد خرج حتى الآن من المستشفى 226 مصابا بعد تعافيهم تمامًا من الفيروس كأكثر مستشفى خرج منه عدد حالات تعافي على مستوى الجمهورية.