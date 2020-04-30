مستشفى العزل بإسنا يعلن خروج 12 حالة بعد تعافيهم تماما من كورونا

أعلن مستشفى إسنا المخصص لعزل مصابي كورونا، جنوب الأقصر، خروج 12 مصابا بكورونا ومغادرتهم المستشفى عقب استقرار حالتهم الصحية، وتحول نتائج تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت المستشفى أن المتعافين أجري لهم تحاليل وفحوصات على مرتين متتاليتين بواسطة أجهزة الـpcr، وأُثبت تحول نتائجهم من إيجابية لسلبية على الرغم أن عددًا منهم كان يعاني من أمراض أخرى مزمنة.

وبهذا العدد يكون قد خرج حتى الآن من المستشفى 226 مصابا بعد تعافيهم تمامًا من الفيروس كأكثر مستشفى خرج منه عدد حالات تعافي على مستوى الجمهورية.