حملات على مصانع ومشروعات أسيوط للتأكد من تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في كافة القطاعات الخدمية والمشروعات والمصانع، وغيرها من الأماكن العامة والخاصة.

وأشار إلى شن حملات بقيادة السكرتير المساعد، للمرور والمتابعة على بعض المشروعات والمصانع سواء الخاصة، أو التابعة للمحافظة، للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية المقررة.

وتفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، عددًا من المصانع والمشروعات بالمحافظة، من بينها مصنع سيمكس "أسمنت أسيوط"، ومصنع ومركز خدمات توشيبا العربي، ومطحن السلندرات بمدينة الصفا بمركز أسيوط، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بتلك المصانع والمشروعات.

كما تفقد السكرتير المساعد؛ مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة، وهي مزارع الغريب بساحل سليم ، والعوامر بأبنوب، وبني سند بمنفلوط، لمتابعة بدء حصاد محصول القمح، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة، من ارتداء للكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي قدر الإمكان.