توريد 45 ألف طن قمح لصوامع وشون القليوبية

أعلن عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، استمرار أعمال توريد القمح من الفلاحين بصوامع وشون وبناكر المحافظة، مشيرا إلى أنه تم توريد 5238 طن و628 كيلو، أمس الأربعاء، ليصل إجمالي ما تم استلامه حتى صباح اليوم الخميس 44620 طنا و905 كيلو من الفلاحين منذ انطلاق موسم التوريد في 15 إبريل الجاري.

وأكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم إتخاذ كافة الاحتياطات والاستعدادات لاستقبال القمح من المزارعين، وتم توجيه مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة بتشديد الرقابة على جميع مراحل صرف وتسويق القمح ومراجعة الكميات الموردة.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة والتي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.