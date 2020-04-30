عاجل.. بعدد محدود من الأسرتين.. الإنجيلية تسماح بعقد الأفراح في المنازل

قررت رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر، السماح مؤقتًا بعقد الأفراح في المنازل، على ألا يتجاوز الحضور عددًا محدودًا جدًّا من أفراد الأسرتين فقط، إلى جانب القس راعي الكنيسة، وذلك حفاظًا على الأرواح، والتزامًا بالمحاذير والإرشاداتِ التي أصدرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الطائفة في بيان عنها، أنّ ذلك يأتي في ضوء طلبات الأفراح التي وردت للطائفة من جميع المذاهب الإنجيلية.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة اجتماع للمجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، صباح الأربعاء المقبل، عبر وسائل التواصل الإلكتروني، لمناقشة العديد من القضايا في ظل تداعيات وباء كوفيد-19.