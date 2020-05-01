ورشة عمل بجامعة أسيوط للتعريف بطرق تسليم أبحاث الطلاب

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب، من أجل أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الثاني على نحو يسير.

وأشار إلى أن الجامعة قامت بمراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر، وما تم تطبيقه من إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تم تعطيل الدراسة بالجامعات المصرية واستمرارها عن بعد إلكترونيًا، مع تطبيق نظامي الامتحانات الإلكترونية أو البحث الجامعي كبديل عن إجراء الامتحانات التحريرية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور طارق الجمال في ورشة عمل للتعريف بالطرق المقترحة لتسليم أبحاث الطلاب، والتى نظمها قطاع شئون التعليم والطلاب، برئاسة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة وبحضور عدد من عمداء الكليات ووكلائها لشئون التعليم والطلاب ومسئولي تكنولوجيا المعلومات بكل كلية.

وطالب رئيس الجامعة الطلاب بسرعة الدخول على الموقع الرسمي للجامعة، لتسجيل بياناتهم والرقم القومي للحصول على الإيميل الأكاديمي، لتسهيل عملية تسليم الأبحاث.

ومن جانبه، حذر الدكتور شحاتة غريب طلاب الجامعة من الانجراف وراء مساعي المكتبات الخارجية في استغلال نظام الامتحانات البحثية في تحقيق مكاسب مادية على حساب مصلحة الطلاب.

وأوضح نائب رئيس جامعة أسيوط أن بعض المكتبات الخارجية بدأت في طرح إعلانات وعروض للطلاب لتتولى إجراء الأبحاث عوضًا عن الطلاب، ما يعرض الطلاب للرسوب وعدم قبول البحث إذا تضمن نسبة اقتباس تتجاوز 60%، وهو ما سوف يتم قياسه عن طريق برامج إلكترونية متخصصة، وهو ما لن تستطيع المكتبات الخارجية تحقيقه مع زيادة الكثافة العددية في كليات الجامعة.

وأضاف "غريب" أن أحد الفرق الدراسية بكلية الحقوق تضم 5 آلاف طالب وتضم السنة 5مواد دراسية، ما يعنى إجراء 25 ألف بحث لن يتم إجرائها بأي حال من أحوال بأقل من 5 آلاف باحث، وهو أمر يستحيل تحقيقه، نافيا عمل أي عضو هيئة تدريس تابع للجامعة في تلك المكتبات مع احتفاظ الجامعة باتخاذ الإجراءات القانونية لمن يثبت تورطه فى تلك الأعمال المخالفة للنظم الجامعية.

وتضمنت الورشة قيام كل من الدكتور مؤمن طه رئيس قسم الهندسة الكهربائية ، والدكتور طارق كمال الأستاذ المتفرغ بذات القسم والمشرفان على شبكة المعلومات، والدكتور ممدوح فاروق الأستاذ بكلية العلوم ومدير وحدة الخدمات التكنولوجية، بتقديم عرض تفصيلي حول الطرق المقترحة لتسليم أبحاث الطلاب، والتي من المقرر أن تبدأ عقب إعلان الكليات لموضوعات الأبحاث على مواقعها الإلكترونية الخاصة بها، على أن يقوم كل طالب بتجهيز بحثه فى ملف "PDF"، أو في ملف مضغوط "Zip/ rar" ثم يقوم الطالب بتسليمه إما عن طريق البريد الإلكتروني، أو استمارة من نظم المعلومات الإدارية بجامعة أسيوط ، أو "Microsoft Forms" أو "Google Forms"، وتقديم شرح مفصل لكيفية استعمال كل منهم وهو ما سيتم عرضه على القناة الرسمية لإعلام جامعة أسيوط على الرابط التالى: