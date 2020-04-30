"الأسقفية" تشارك في توزيع الطعام على الأسر الفقيرة والمتضررة من كورونا

أعلنت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، اشتراك شباب مشروع "معًا لأجل تنمية مصر" في مبادرة مع "بنك الطعام المصري" لتوزيع كراتين الطعام للأسر المحتاجة في المناطق الفقيرة، والمتضررين الذين فقدوا عملهم من أفراد العمالة اليومية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، في منطقة "مدينة السلام".

وقالت الكنيسة، إن المشروع تشرف عليه الكنيسة الأسقفية ومؤسسة مصر الخير ويهدف إلى ترسيخ روح الإخاء والتعاون بين الشباب المسلم والمسيحي في المجتمع المصري.

وشهدت هذه المبادرة على مدار أيام متواصلة اشتراك الشباب المسلم والمسيحي مع بنك الطعام المصري في عدة أنشطة حيث سبق أن اشترك الشباب بإعداد وتجهيز أكثر من 3000 كرتونة طعام للتوزيع، وذلك بالمقر الرئيسي لبنك الطعام المصري بمنطقة التجمع الخامس، بالإضافة لتوزيع الطعام إلى مناطق أخرى مثل عزبة خيرالله والمقطم في القاهرة.

يذكر أن هذه المبادرة ضمن مبادرات أخرى كثيرة يقوم بها مشروع معًا من أجل تنمية مصر.