جامعة القناة تحدد موقف طلاب التعليم المفتوح خلال فترة تعليق الدراسة

أوضحت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أنه بالنسبة لطلاب التعليم المفتوح، سيؤدون الامتحانات بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة وفقاً للإجراءات المعتادة المتبعة في ذلك.

وأشارالدكتورمحمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن الطلاب الباقون للإعادة يؤدون الامتحانات بعد انتهاء تعليق الدراسة وترصد لهم الدرجات وفقاً للوائح المنظمة.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف، أنه في حالة وجود مقرر له جزء عملي يكمله، يتم تأجيل تقييم هذا الجزء العملي لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويرصد ما تم تقييمه دون العملي "غير مكتمل"، وبعد أداء الجزء العملي في حالة عودة الدراسة يتم تقييم هذا الجزء ويضاف إلى المقرر ليتم تقييمه وحده واحده "ناجح أو راسب"، أما في حالة اعتذار طالب من طلاب سنوات النقل عن أداء امتحان مقرر من المقررات الأساسية للفصل الدراسي الثاني 2019/2020م وليس مقرر من مقررات التخلف، يؤدي الطالب امتحان هذا المقرر وفقاً للبديل الذي اختارته كليته كما سبق ذكره بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة في أي فصل دراسي آخر، ويقيم هذا المقرر "ناجح أو راسب".