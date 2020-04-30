مسلح يطلق النار على سفارة كوبا في واشنطن

أعلنت الشرطة الأمريكية عن اعتقال رجل أطلق النار على مقر سفارة كوبا في العاصمة واشنطن، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وأكد الضابط في الشرطة، براين هولان، لصحيفة "واشنطن بوست"، أن الحادث وقع أمام مبنى السفارة، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة هرعوا إلى الموقع، وألقوا القبض على المشتبه فيه بعد دقائق معدودة.

ورفض الضابط الكشف عن اسم مطلق النار ودوافعه وعدد الرصاصات التي أطلقها، مبديا قناعته بعدم إلحاق أي إصابات بشرية جراء الحادث، والتحقيق جار للتأكد مما إذا كان مبنى السفارة تعرض لأي أضرار مادية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مطلق النار كان مسلحا ببندقية هجومية.وأكد جهاز الخدمة السرية، أن المعتقل يواجه تهم حيازة أسلحة وذخيرة ومعدات قتالية غير مصرح بها بهدف قتل أشخاص.

وأفادت "واشنطن بوست" بأن المحققين عثروا أمام السفارة على سيارة لمطلق النار، وهي مزينة بالعلم الأمريكي، وعثر فيها على قناع.واستأنفت السفارة الكوبية في واشنطن عملها، عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين عام 2015 بعد توقف دام سنين.