واشنطن تمدد حظر الزيارات إلى مبنى الكابيتول حتى 16 مايو

أعلنت واشنطن تمديد حظر الزيارات إلى مبنى الكابيتول "المجلس التشريعي لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية"حتى 16 مايو، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز، تجاوز إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، عتبة المليون حالة حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير الماضي، هي الدولة الأشد تضررا في العالم جراء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ أن ربع الوفيات الناجمة عن الفيروس وثلث الإصابات وقعت على أراضيها.