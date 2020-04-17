"الكرملين": نراقب وضع أسعار النفط بعد صفقة "أوبك+"

قال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الكرملين يعتبر انخفاض أسعار النفط بعد صفقة "أوبك+" مناسبة للمراقبة الدقيقة، معربا عن ثقته في أن تأثير صفقة "أوبك+" سيأتي.

وأضاف بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك"، "لم يجر تفعيل الصفقة بالكامل بعد، لقد دخلت حيز التنفيذ، وجرى الانتهاء منها، ولكن يجب إطلاقها من الناحية التقنية.. سيستغرق الأمر المزيد من الأيام، لذلك سيأتي التأثير بالتأكيد".

وتابع قائلا: "تعلمون أنه تتم مراقبة الوضع بعناية، ويُجرى التواصل بهذا الصدد، وقد اتصل وزيرنا مؤخرًا بنظيره السعودي، لذلك نحن الآن نراقب الوضع.. يجب أن ننتظر التأثير المباشر لهذه الصفقة، التي جرى إبرامها".

وأعلنت "أوبك+" سابقا تخفيضا جديدا في إنتاج النفط عن مستوى شهر أكتوبر 2018، بنسبة 23% في شهري مايو ويونيو المقبلين وبنسبة 18% حتى نهاية عام 2020، وبـ14% حتى نهاية أبريل عام 2022.