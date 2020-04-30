حملات تموينية مكثفة على أسواق سفاجا لضبط الأسعار خلال رمضان

شنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالتعاون مع إدارة التموين، اليوم الخميس، حملات رقابية مشددة على المحلات ومحال الجزارة، للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، تحت إشراف هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأكد عبد الحميد رضوان، سكرتير مدينة سفاجا، تكثيف الحملات خلال شهر رمضان المعظم، لضبط الأسعار، خاصة السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطنين يوميًا، ولفرض الرقابة على المخابز البلدية والأسواق ومراقبة الأسعار بالمحلات التجارية، والمتابعة المستمرة للحالة العامة بالأسواق والعمل على رصد المخالفات بجميع أنواعها لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف أنه تم المرور اليوم على المخابز البلدية للتأكد من توافر الخبز وعدم وجود ازدحام عليه من المواطنين، كما تم المرور على فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، وتم التأكد من وجود رصيد كافي من دقيق المخابز، وكذلك التأكد من الأوزان ومن صلاحيته للاستهلاك الآدمي، والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار، أو الاحتكار، أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات من التجار لرفع الأسعار، خاصة السلع الأساسية.