جمعة: الأنبياء إبراهيم ولوط وعيسى وموسى ويعقوب مروا من أرض سيناء

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الوحي جاء لنبي الله لوط ليذهب إلى القوم الذين يأتون الفاحشة وخرج من أرض مصر وذهب إليهم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مصر أرض الأنبياء" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن سيدنا لوط خرج مارًا بأرض سيناء، مشيرًا إلى أن أرض سيناء مر فيها الأنبياء "إبراهيم ولوط وعيسى وموسى ويعقوب" باعتبارها مدخل مصر وجزء عزيز منها.

ولفت جمعة إلى أن سيدنا لوط ذهب لهولاء القوم وتزوج منهم زوجته التي لم تستوعب رسالته ولم تتقبلها ولم تتخلص مما تربت عليه من المعصية.