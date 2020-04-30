علي جمعة: سيدنا لوط زار مصر مع عمه نبي الله إبراهيم

قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الراجح من أقوال العلماء أن سيدنا لوط زار مصر مع عمه سيدنا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مصر أرض الأنبياء" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن نبي الله لوط زار مصر وعاد لسمور وعمورية حسبما ذكرت "التوارة".

وأشار جمعة إلى أن قوم لوط كانوا يأتوا فاحشة لم يسبقهم لها أحد من البشر وكانوا يأتوا الذكور شهورة من دون النساء مخالفة للفطرة البشرية.

وأوضح جمعة أن الله أنزل غضبه عليهم عن طريق ملائكته، "والملايكة خلته البحر الميت دلوقتي".