فيتو نسائى على صورة المرأة فى الدراما: يا متسلطة يا مكسورة الجناح.. مفيش وسط

موجة من الاستياء والغضب سيطرت على رواد السوشيال ميديا، بسبب الصورة النمطية للمرأة فى دراما رمضان، التى غالباً ما تكون شخصية ضعيفة، مهزوزة، منكسرة، متسلطة، وأخيراً عديمة الكرامة، مثلما ظهر فى بعض الشخصيات الدرامية التى أطلت علينا فى عدد من المسلسلات الاجتماعية.

فى مسلسل «فرصة تانية»، ظهرت شخصية «ريهام» التى قدمتها الفنانة أيتن عامر، وهى تحب شاباً من طرف واحد وتصر على الزواج منه، وحينما يرفض، ويصارحها بأنه لا يحبها، تلجأ إلى طرق أخرى أكثر إلحاحاً ليتزوجها مضطراً لكنه سرعان ما ينفصل عنها فتحاول الانتحار، وهناك شخصية «مريم» التى تجسدها الفنانة هبة مجدى، بنفس المسلسل، وهى زوجة تقبل الضرب والإهانة من زوجها حفاظاً على حياتها الزوجية، كذلك الشخصية التى تجسدها سوسن بدر فى مسلسل «ونحب تانى ليه»، التى تكره الرجال وتحرض ابنتها على كرههم والبعد عنهم، بسبب خيانة زوجها لها، وخيانة والدها لوالدتها.

«مش كل الرجالة زى بعضها، فيه نماذج كويسة جداً وبيراعى مراته وبيحترمها، بس وقت ما تحس أى ست إنها اتخانت تنهى علاقتها فوراً عشان تحافظ على كرامتها»، قالتها كوثر على، تعليقاً على شخصية «مريم» الزوجة المنكسرة: «الدراما متناولة المرأة بشكل غريب، يا إما منكسرة ومطيعة بغباء زى مريم، يا إما متسلطة ولاغية وجود الزوج زى عفاف الشخصية اللى جسدتها دلال عبدالعزيز، فين الست العاقلة اللى عارفة تدير شئون بيتها وعندها كرامة؟».

وفى تعليقها على شخصية «ريهام»، التى وصفها بعض رواد السوشيال ميديا بـ«معدومة الكرامة»، أكدت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، أن هذا النموذج موجود فى مجتمعنا، موضحة: «ده مش معناه نتعاطف معاها بالعكس الشخصية دى ضعيفة جداً والراجل عمره ما يحب الست الضعيفة ولا اللى بتدلق عليه، الراجل بطبعه بيحب المعافرة والتعب»، ونصحت السيدات بتحكيم عقولهن فى العلاقة العاطفية مع الطرف التانى: «اللى يقول مفيش كرامة بين اتنين بيحبوا بعض غلطان، الست لها كرامة والراجل كمان»، لافتة إلى أنها لا تريد الحكم على المسلسل بأنه يتهاون مع حقوق المرأة فما زال فى بدايته وقد يشهد تغيرات خلال الحلقات القادمة: «إحنا لسه فى الأول، وممكن الشخصية اللى بتقدمها أيتن تفوق فى الآخر وتعقل وتبقى نموذج قوى لباقى البنات».