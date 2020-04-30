بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم محتويات مخبز بلدي بالدقهلية

اندلع حريق هائل في مخبز في قرية "نشا" بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم، ما تسبب في تدمير محتويات مخبز بلدي بالكامل، وإلحاق أضرار مادية كبيرة لصاحبه، وتمكنت قوات الحماية المدينة من إخماده.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة نبروه، بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق فى مخبز بقرية "نشا" دائرة مركز نبروه.

وانتقل ضباط مركز شرطة نبروه والحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب في مخبز، وتسبب في احتراق محتويات المخبز بالكامل، والمكون من دور واحد.

وبسؤال مالك المخبز، في محضر الشرطة علل حدوث الحريق بحدوث ماس كهربائي، ولم يتهم أحدًا، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ، واستكمال الإجراءات القانونية.