مقتل 38 شخصا في حريق بمستودع قيد الإنشاء بكوريا الجنوبية

لقي 38 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، 8 منهم في حالة خطرة، في حريق اندلع بمستودع قيد الإنشاء في كوريا الجنوبية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز".

ونقلت وسائل إعلام كورية جنوبية رسمية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، اليوم، عن فرق الإطفاء، قولها: "إن الحريق أندلع في مستودع قيد الإنشاء من 4 طوابق في مدينة إيتشيون، على بعد 80 كلم جنوب شرقي سيول، وانتشر بسرعة كبيرة ما حال دون إخلاء عدد من العمال الذين كانوا في الداخل".

وقال سو سيونج هيون قائد فرق الإطفاء في إيتشيون، إن الحريق اندلع على ما يبدو بسبب انفجار مادة كيميائية سريعة الاشتعال كانت تستخدم في أعمال البناء، مشددا على أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

وأكد شهود عيان أنهم سمعوا دوي ما لا يقل عن 10 انفجارات قوية، وتظهر مقاطع فيديو التقطت بعد الانفجار، ألسنة لهب وسحابة عملاقة من الدخان الأسود فوق المبنى، وسط محاولات رجال المطافي السيطرة على الحريق.

بدوره، أمر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، الجهات المختصة ببذل الجهود اللازمة لإنقاذ العمال الذين لا يزالوا عالقين داخل المبنى.